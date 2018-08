Buxtehude: Herzlichen Glückwunsch - Baby Luis ist da!

Michael und Katharina Schulte sind Eltern 

Der Buxtehuder Sänger und ESC-Vierte Michael Schulte ist erstmals Vater geworden. Ehefrau Katharina brachte einen gesunden Jungen zur Welt. "Endlich ist er da! Nach so vielen Tagen, Wochen und Monaten können wir ihn endlich in unseren Armen halten", postete der 28-Jährige glücklich auf seiner Facebook-Seite. "Wir haben nie zuvor etwas so Wunderschönes gesehen", schreibt er weiter und bedankt sich anschließend bei seiner Frau. Sie habe "einen sehr guten Job gemacht."In einem zweiten Facebook-Post ist Schulte mit seinen Sohn auf dem Arm zu sehen. Dort verrät der Sänger auch den Namen seines Sohnes: Luis.Im Februar hatte Michael Schulte beim Eurovision Song Contest in Lissabon Deutschland vertreten und einen großartigen vierten Platz gemacht. Im Juni hatten er und seine Frau sich in Buxtehude das Ja-Wort gegeben.