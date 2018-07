Schlager und Konfetti: Party-Stimmung beim Dörpstreck in Ahlerstedt

Mit vielen Schlagern und einer ausgelassenen Stimmung begrüßte Ahlerstedt am Samstag, 16. Juni, seine Besucher: Der fünfte "Ohlerster Dörps-Treck" rollte durch die Ortsmitte. 15 knallbunt geschmückte Wagen mit verschiedenen Mottos brachten das Publikum in Party-Stimmung. Mit Musik, Tanzeinlagen, Konfetti und Nebelmaschinen heizten die Gruppen und Vereine auf den Festwagen die Zuschauer an.Während des Party-Umzuges versammelten sich viele Schaulustige von Groß bis Klein am Straßenrand und tanzten und feierten mit oder sammelten ganz traditionell Süßigkeiten, die in die Menge geworfen worden, auf. Angeführt wurde der Festzug vom Wagen der Band "Hossa", die Live ihre besten Schlagersongs spielte und so für ihren sonntägigen Auftritt im Festzelt einen Vorgeschmack bot. Bei dem schönen Sommerwetter trafen sich viele Zuschauer mit Freunden in Gärten am Rande der Strecke zum grillen und feiern.So auch bei der großen Frauengruppe des Knüddelclubs aus Ahlerstedt. Die Frauen, diesmal auch mit ihren Männern, feiern ihr alljährliches Sommerfest beim Dörps-Treck. "Einige von uns waren schon mal beim Treck mit dabei, andere noch nicht", erzählte Marion Tobaben.Die "Ruschwedeler Kumpelinen" machen den Dörps-Treck zu ihrem Mädelstag. Um Spaß zu haben, müssen sie nicht nach Hamburg zum Schlagermove fahren, freuen sich die Schlagerliebhaberinnen. Der Umzug gefalle der Mädelsgruppe sehr gut, hier treffe jeder jeden.Einen besonderen Tag hatte Sabine Gerken: Sie feierte ihren Geburtstag zusammen mit ihren langjährigen Freunden auf dem Dörps-Treck, bei dem sie zum ersten Mal war.