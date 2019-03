Ein geweihter Stein zum Dorfjubiläum

Zum 800-jährigen Berstehen von Issendorf sind viele Veranstaltungen geplant



Dorfgeschichte und -geschichten: Zum 800-jährigen Issendorfer Jubiläum entsteht eine ganz besondere Chronik

Issendorf ist ein lebendiges Dorf. Das ganze Jahr über finden dort Feste und Veranstaltungen statt. Und diesen wollen die Issendorfer auch in ihrem Festjahr zum 800-jährigen Jubiläum treu bleiben. "Deshalb werden viele traditionelle Events in die Festfolge integriert und erhalten einen besonderen Rahmen", sagt Edda Eckhoff. Sie ist ein Mitglied des großen Arbeitskreises, der sich seit August 2017 regelmäßig trifft, um die Festivitäten und eine besondere Chronik vorzubereiten (s. Artikel "Dorfgeschichte und -geschichten" in diesem Magazin). Freuen können sich die Besucher auf Folgendes:• Freitag, 29. März: An diesem Abend feiert der Tischtennisclub TTC Issendorf sein 50-jähriges Bestehen mit einem Festabend.• Samstag, 18. Mai: Das Issendorfer Schützenfest steht mit einem besonderen Kinderschützenfest im Zeichen des Dorfjubiläums.• Samstag, 1. Juni: Das Boßelturnier des Tischtennisclubs TTC Issendorf erhält im Jubiläumsjahr eine besondere Variante. Teilnehmen dürfen nur Teams mit Issendorfer Tradition, z.B. Straßenmannschaften oder Clubs.• Samstag, 6. Juli: Eine Radtour zu historischen Zielen in und um Issendorf veranstaltet der Tischtennisclub TTC an diesem hoffentlich sonnigen Tag. Der Harsefelder Historiker Dietrich Alsdorf gibt den Radlern jeweils vor Ort spannende historische Informationen. Die Tour endet auf dem Pferdehof Mehrkens bei Butterkuchen aus dem Steinbackofen.• Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. September: An diesen drei Tagen steigt das Festwochenende zum 800-jährigen Jubiläum. Am Freitag wird es einen bunten Abend im Dorfgemeinschaftshaus geben. Samstag öffnen mehrere besondere Häuser im Dorf ihre Türen für Besucher, darunter das Künstlerhaus in der alten Dorfschule und die alte Dorfschmiede. Des Weiteren steht eine Dorfrallye auf dem Programm. Am Sonntag soll es einen Freiluftgottesdienst mit Musik geben, im Anschluss wird ein Gedenkstein beim Dorfgemeinschaftshaus geweiht. Der Tag klingt mit Kaffee, Kuchen und geselligem Beisammensein aus.Es ist eine gute Tradition, zu einem Ortsjubiläum eine Ortschronik zu schreiben. Auch die Issendorfer wollen zu ihrem 800-jährigen Bestehen ihre Dorfgeschichte festhalten. Allerdings haben sie dafür eine besondere Form des Erzählens gewählt. Neben Ortsgeschichte wird das Buch auch viele Ortsgeschichten enthalten.Für den historischen Abriss hat der ehemalige Issendorfer Bürgermeister Friedrich Dammann viele Stunden im Stader Staatsarchiv verbracht und historische Aufzeichnungen gesichtet. "Viele davon sind handschriftlich in Sütterlin verfasst - da wird das Lesen teilweise zur Herausforderung", sagt er. Neben der Dokumentation wird das Buch jedoch auch erzählende Elemente enthalten. Dafür haben viele Bürger ihre Erinnerungen aufgeschrieben, Jüngere haben Ältere befragt und die Antworten zu Papier gebracht. Auch alle Vereine des Dorfes steuern ihre Geschichte bei. Zusätzlich wird die Chronik viele Bilder enthalten - von alten Höfen über Arbeitsszenen bis zu Gruppenfotos aus dem Familienalbum.Zurzeit werden alle Texte und Bilder gesammelt. Dabei hat der Issendorfer Künstler Michael Järnecke die Fäden in der Hand. Gemeinsam mit einer kleinen Arbeitsgruppe wird er die einzelnen Elemente zu einem bunten Buch zusammenfassen. "Da viele noch mit dem Schreiben der Texte beschäftigt sind und das finale Zusammenstellen sicherlich auch Zeit in Anspruch nehmen wird, rechnen wir mit der Fertigstellung der Chronik erst zum Jahresende", sagt Järnecke. "Aber eventuell werden wir auf dem Festwochenende im September bereits einige Teile vorstellen können."• Für die Chronik werden noch alte Fotos gesammelt. Infos bei Sabine Kröger, Tel. 04163-2335.