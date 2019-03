Europameisterin mit 16 Jahren

Viviane Lemme aus Groß Sterneberg ist erfolgreiche Hobby-Kaninchenzüchterin



Schon immer war sie im Kaninchenstall mit dabei - Viviane Lemme (16) hat ihre Leidenschaft für Tiere mit in die Wiege gelegt bekommen. Die Schülerin von der Stader Geest züchtet erfolgreich Kaninchen und gewann schon alle großen Titel, die es in Deutschland und Europa gibt.60 Kaninchen leben auf dem Gelände der Familie Lemme in Groß Sterneberg. Überall wo man hin guckt, begrüßen die braunen und weißen Hüpfer Viviane und ihren Vater Manfred Lemme. Gemeinsam kümmern sich Vater und Tochter um ihre große Kaninchenschar. Bei der Zucht gehen sie allerdings getrennte Wege: Während der Vater die braunen, Satin Havanna, züchtet, gehören die weißen, Satin-Elfenbein, zu Viviane. "Als ich klein war, hatten wir weiße und braune Kaninchen, dann lange Zeit nur braune", erzählt sie. Später holte sie dann die elfenbeinfarbene Rasse wieder zurück in den Bestand.Schon von klein auf ist Viviane bei der Zucht und Pflege der Vierbeiner dabei. "Sie hat dafür ein richtiges Händchen", erzählt Manfred Lemme stolz über seine Tochter. Sie wisse genau, was die einzelnen Kaninchen brauchen, welches krank ist oder besondere Aufmerksamkeit braucht.Und Viviane tritt gekonnt in die Fußstapfen ihres Vater, der seit 40 Jahren in der Kaninchenzucht dabei ist: Mit ihren eigenen 15 Elfenbein-Kaninchen gewann sie aktuell im Dezember 2018 den Europameistertitel. Deutsche Meisterin und niedersächsische Landesmeisterin gehören auch zu ihren Errungenschaften.Ein Lieblingskaninchen habe sie nicht. "Die Kleinen sind natürlich besonders niedlich", sagte Viviane. Trotzdem seien alle Kaninchen für sie von gleicher Bedeutung und gleichem Wert. Von vier Häsinnen erwartet sie momentan noch Nachwuchs. Die Größe der Würfe könne von drei bis zu zehn kleinen Kaninchen reichen. "Das ist sehr unterschiedlich", so Manfred Lemme.Neben ihrer Zucht macht Viviane den Führerschein und stellt auch ein Händchen für Kinder unter Beweis: An der BBS Stade fing sie kürzlich eine Ausbildung zur Erzieherin an. Auch für andere Tiere hat sie ein Herz - in ihrer Freizeit voltigiert sie im Reitverein Großenwörden und reitet in der Nachbarschaft.