Glückliche Abiturienten wurden am Gymnasium Salzhausen verabschiedet

Insgesamt 66 glücklichen Abiturienten des Gymnasiums Salzhausen überreichte Schulleiter und Oberstudiendirektor Norbert Stüven jetzt im Rahmen einer Feierstunde ihre Abschlusszeugnisse.Nach erfolgreich bestandener Abiturprüfung verabschiedet wurden: Melanie Saxe, Antonia Heuer, Bianka Bernhofer, Aliana Bieschke, Gina Hommola, Katharina Genz, Jasmin Schmöger, Alina Geertz, Maren Vogt, Lena Betge, Isabel Witzke, Felicia von Baath, Nathalie Schumacher, Jule Meinberg, Hanne Stegen, Johanna von Hirschfeld, Luisa Lühr, Savannah Marie Heinrich, Gina Rohde, Finja Unruh, Lina Wübbena, Hanna Heyken, Antonia Böge, Luisa Homann, Antje Lübberts, Eva Sadowsky, Alina Beyer, Mara Lerch, Nike Vita, Hannah Röhlsberger, Lara Kliebe, Ronja Weber, Anne Line Drescher, Romy Völker, Klara Lauer, Lisa Klingenspor, Zoé Belussi, Tom Jannis Beck, Philipp Tenbrink, Momo Adelt, Lukas Homann, Julian Schlobohm, Simon Schnee, Fabian Krehmer, Leander Raisfirooz, Alexander Dreier, Moritz Böttjer, Luis Neidel, Lennart Bürger, Fabian Rehr, Janis Becker, Robert Beutner, Oscar von Eichel-Streiber, Marcel Matthies, Claas Klatte, Leon Neidel, Rolf Müller, Pascal Milkereit, Jan Luca Tefke, Maximilian Noack, Joshua Geißler, Michel Mordhorst, Kim Normen Staack, Jonas Herdlitschke, Sven Behrend und Farah Moomand.Als beste Absolventen erhielten Lennart Bürger und Julian Schlobohm eine Auszeichnung für ihr Abitur mit der Traumnote "1,0". Auch in diesem Jahr gab es für die Schulabgänger als Geschenk des Schulfördervereins das beliebte "Survivalkochbuch" mit Rezepten des Lehrerkollegiums. Norbert Stüven händigte übrigens zum letzten Mal in seiner beruflichen Laufbahn als Schulleiter des Gymnasiums die Zeugnisse aus.- Einen neuen Vorstand wählte kürzlich der Schulförderkreis des Gymnasiums Salzhausen. Neue Vorsitzende und damit Nachfolgerin von Otto Klatte ist Renate Fachet. Der Führungsriege gehören außerdem an: Vize-Vorsitzender Matthias Kühl, Kassenführer Andreas Westermann, Schriftführerin Petra Ebel sowie die Beisitzer Gudrun Asche, Rüdiger Hulla und Anja Lorenz.