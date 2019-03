Sparkassenbetriebswirt Hans-Joachim Stöver aus Tostedt feiert 60. Geburtstag

Seine Ausbildung zum Sparkassenkaufmann absolvierte Hans-Joachim Stöver im Haus der ehemaligen Kreissparkasse Harburg ab 1978, nachdem er die Allgemeine Hochschulreife in Buchholz/Nordheide erreicht hatte. Die Ausbildung schloss er 1980 ab. Die Stationen seines beruflichen Werdegangs: Von 1980 bis 1982 war Hans-Joachim Stöver in der Sparkassen-Geschäftsstelle Tostedt eingesetzt. Es folgte 1985 die Fachprüfung zum Sparkassenbetriebswirt.In der Zeit von 1982 bis 1985 leitete Stöver die Geschäftsstelle Heidenau der Sparkasse. Von 1985 bis 1998 arbeitete er in der Sparkassen-Geschäftsstelle Tostedt, vorwiegend in der Kreditabteilung. Auch danach blieb Stöver den Sparkassen-Kunden in der Geschäftsstelle Tostedt treu - als Wohnungsbau-Finanzierungsberater. Aber es kommt nicht selten vor, dass Stöver für Sparkassen-Kunden außerhalb Tostedts im Einsatz ist.Wohnhaft ist Hans-Joachim Stöver in Tostedt. Mit Ehefrau Rita Stöver hat er die Söhne Sönke und Hauke. Beide begleiten ihren Vater oft bei seinem großen Hobby, der Jagd. Als passionierter Jäger mit eigenem Reviergenießt Stöver die Natur. "Das Erlegen von Wild", so Stöver, "nimmt dabei einen kleineren Stellenwert ein".Hans-Joachim Stöver engagiert sich seit rund 30 Jahren im Vorstand des Hegerings Tostedt für Jagd, Jäger und Naturschutz.2004 war Stöver sogar Tostedter Schützenkönig.Beim jährlichen Töster Flohmarkt richtet Stöver seit 25 Jahren das Marktfrühstück aus.Wer Hans-Joachim Stöver zu seinem besonderen Geburtstag gratulieren möchte, ist am Dienstag, 26. Mär,z ab 14 Uhr im Beratungscenter Tostedt (Unter den Linden 2) herzlich willkommen. Der Jubilar freut sich auf zahlreiche Kundenbesuche.