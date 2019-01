Die Kreditwirtschaft boomt

Der Kredit-Kompass der SCHUFA 2018 zeigt einen deutlichen Anstieg des Interesses an Privatkrediten. 8,01 Millionen Kredite wurden 2017 aufgenommen. Im Jahr zuvor waren es mit 7,67 Millionen noch 4,4 Prozent weniger gewesen, und 2015 betrug die Zahl der Kreditneuabschlüsse 7,4 Millionen. Dass sich die Menschen immer häufiger etwas leisten möchten und das Risiko eines Darlehens akzeptieren, hat verschiedene Gründe. Zum einen hat die Digitalisierung der Finanzprodukte einen großen Anteil am Anstieg der Darlehensvergaben. Ein Ratenkredit kann ohne große Hürden im Internet gefunden und abgeschlossen werden - mit wenigen Klicks ist das Darlehen beantragt. Interessenten sind also nicht mehr auf die Angebote ihrer Hausbank angewiesen.Zudem helfen zahlreiche Vergleichsplattformen, die günstigsten oder individuell am besten passenden Angebote zu finden. Aber nicht nur die Digitalisierung spielt eine Rolle. Die gegenwärtig gute gesamtwirtschaftliche Lage, die niedrige Arbeitslosenzahl, eine geringe Inflationsrate und niedrige Zinsen sorgen bei Verbrauchern für mehr Planungssicherheit und für ein verstärktes Konsumbedürfnis.Die stärkste Interessentengruppe ist zwischen 25 und 34 Jahre alt, sie sorgt für die meisten Kreditanfragen. In der Statistik zu laufenden Darlehen insgesamt hingegen liegen Menschen im Alter zwischen 45 und 54 Jahren vorn. Interessant ist auch die Entwicklung beim Ratenkredit. Hier ist ein überdurchschnittlicher Anstieg in der Altersgruppe der über 60-Jährigen zu verzeichnen. Ältere wie auch junge Leute tendieren mittlerweile vermehrt zur Aufnahme sogenannter Kleinkredite.Die Marktstudie 2018 - Konsum- und KFZ-Finanzierung zeigt, dass die meisten Konsum- und Ratenkredite für den Kauf eines Autos genutzt werden. 31 Prozent der Darlehen werden für einen Neuwagen verwendet, 28 Prozent für einen Gebrauchtwagen. Ebenfalls begehrt sind Kredite für Möbel, Küchen, Unterhaltungselektronik sowie Haushaltsgeräte.Dass der Konsum solcher Güter über Darlehen so gut läuft, liegt zum Teil an den praktischen Finanzierungsangeboten der Händler. Immer häufiger bieten Möbelgeschäfte und Elektrofachmärkte eine Null-Prozent-Finanzierung und ähnliche Angebote. Tatsächlich ist dies ein wirksames Mittel, denn statistisch gesehen hätten 61 Prozent der finanzierten Käufe ohne diese Angebote nicht stattgefunden.Ein weiterer Grund für die Aufnahme eines Kredites ist die Umschuldung von einem bereits bestehenden auf eine neue Anleihe. Am häufigsten werden teure Altkredite durch neue, zinsgünstigere Ratenkredite ersetzt. Auch der meist wenig lukrative Dispokredit wird häufig in ein Darlehen mit besseren Konditionen umgewandelt. 2017 nutzten etwa zwölf Prozent der Kreditnehmer eine Anleihe, um der Schuldenfalle zu entgehen.Die SCHUFA errechnete für das Jahr 2018 die höchste Rückzahlungsquote der vergangenen zehn Jahre . 97,8 Prozent aller Ratenkredite werden ordnungsgemäß zurückgezahlt, etwa zehn Prozent weisen Zahlungsschwierigkeiten auf. Die höchste Quote derer mit Zahlungsschwierigkeiten verzeichnet Berlin (12,7 Prozent), die niedrigste Bayern (6,9 Prozent). Niedersachsen liegt mit 9,1 Prozent im Mittelfeld.Die Rückzahlungsquote ist ein wichtiger Indikator für den Erfolg der Kreditwirtschaft. 53 Prozent des Bruttoinlandsprodukts basieren auf privatem Konsum. Analysen zeigen, dass die meisten Deutschen sehr verantwortungsbewusst mit dem Thema Kreditaufnahme umgehen und ein Darlehen nicht leichtfertig beantragen. Allgemein zeigen die Deutschen ein recht ordentliches Finanzbewusstsein: Laut SCHUFA-Kompass geht die Überschuldungsgefahr in Deutschland weiterhin zurück; der PVI-Index (Privatverschuldungsindex) hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich gebessert und liegt aktuell bei 1.028 Punkten. Niedersachsen liegt mit 1.039 Punkten leicht über dem Bundesdurchschnitt und verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozent.Bildrechte: Flickr Euro Kārlis Dambrāns CC BY 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten