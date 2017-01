Vorfahrt missachtet - Unfall mit zwei Leichtverletzten an der Kreuzung Bendestorfer Straße/Kleckerwaldstraße

Zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten und erheblichem Schaden an den zwei beteiligten Fahrzeugen kam es am Freitagnachmittag auf der Bendestorfer Straße (K54) an der Kreuzung zur Kleckerwaldstraße (K12).Nach derzeitiger Erkenntnis der Polizei wollte eine Autofahrerin aus Bendestorf kommend von der Kreuzung auf die K54 in Richtung Buchholz abbiegen. Dabei übersah sie einen Pkw, der auf der K54 von Buchholz in Richtung Klecken unterwegs war. Es kam zur Kollision. Beim Aufprall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.Gerade erst hat der Landkreis Harburg beschlossen, die Kreuzung, die von vielen Autofahrern als gefährlich empfunden wird, zu entschärfen. Für insgesamt 2,5 Millionen Euro soll dort ein Kreisverkehr entstehen. Kein leichtes Projekt, denn die jetzige Kreuzung liegt in einem Bereich mit rund 5 Prozent Steigung. Für den Kreiselbau soll diese durch Aufschüttung auf 2,5 Prozent verringert werden. Laut Polizeiangaben ist die Kreuzung kein Unfallschwerpunkt.