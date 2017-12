So schön war der Advent im Tierheim

Viele Besucher informierten sich über die Arbeit der Tierschützer.



Reges Treiben herrschte am Sonntag beim gemütlichen Weihnachtsbasar im Buchholzer Tierheim. Zahlreiche Besucher hatten es sich im beheizten Zelt gemütlich gemacht. Dort konnten sie sich bei verschiedenen Ausstellern Informationen und Anregungen holen - aber auch tolle, selbst gemachte Geschenke erwerben. Der frische Waffelduft lag in der Luft und wies den hungrigen Gästen den Weg zum Kuchenbüfett. Wer es lieber herzhaft mochte, wurde am Grill mit frischer Bratwurst verwöhnt. Dazu gab es Kaffee und Glühwein.Das Höhepunkt bei den vielen kleinen und großen Besuchern war natürlich die beliebte Tombola. Bei der Gewinnausgabe herrschte reger Andrang - tolle Preise und glückliche Gewinner fanden hier zueinander. Die Besucher der Veranstaltung bekamen zudem einen Einblick in die Arbeit des Tierheims. Das Tierheim Team freut sich über neu gewonnene Mitglieder und Paten für die Tiere, aber auch über das positive Feedback und viele gute Gespräche.• Alle Informationen zum Tierheim Buchholz und die von dort zu vermittelnden Tiere finden Sie online auf www.tierheim-buchholz.de. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 14 bis 17 Uhr, Donnerstag, 14 bis 19 Uhr, mittwochs geschlossen.