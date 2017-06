Im Beisein von etwa 150 Gästen aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft ist am Freitagmittag der Neubau des Kreishauses am Sande in Stade offiziell eröffnet worden. „Mit dem Erweiterungsgebäude ist ein modernes und bürgerfreundliches Dienstleistungszentrum für die mehr als 200.000 Menschen im Landkreis Stade entstanden“, freute sich Landrat Michael Roesberg.Die beste Nachricht des Tages: Sowohl der Kosten- als auch der Zeitrahmen ist eingehalten worden. Die geplante Investitionssumme von gut zehn Millionen Euro wurde mit einem Mehraufwand von ca. 50.000 Euro nur knapp überschritten - bei Bauprojekten der öffentlichen Hand durchaus nicht selbstverständlich. Realisiert wurde der Bau im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft durch eine Arbeitsgemeinschaft der Unternehmen Lindemann und Matthäi.Mehr lesen Sie am Mittwoch in Ihrem WOCHENBLATT.