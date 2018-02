Ein Haus der Gastfreundschaft: Der Schützenhof Ahlerstedt

Um das hohe Niveau zu halten, für das der Schützenhof weit über die Region hinaus bekannt ist, bildet das Team selbst Köche und Hotelfachleute aus. "Die Gastronomie ist äußerst vielseitig und bei uns durchlaufen angehende Hotelfachleute von Küche und Restaurant über die Rezeption bis zum Hotelbetrieb alle Abteilungen", sagt Klaus-Dieter Bockelmann. Auch wer sich zum Koch ausbilden lässt, lernt sein Handwerk von der Pike auf. "Wir kochen frisch und individuell für unsere Gäste", so Nils Bockelmann. Der Schützenhof bietet von 11 bis 22 Uhr durchgehend warme Küche an.Die Gäste wissen die gute Qualität des Hauses zu schätzen. Hotel und Saal werden stark frequentiert und auch das Restaurant sowie die Kneipe Piesel sind immer gut besucht. Dazu tragen auch die kreativen Ideen des Schützenhof-Teams bei: Stint satt am 1., 8. 15., 22. und 29. März, Grünkohl- und Schnitzelparty am Samstag, 3. März, "Rodizio do brasil" am Dienstag, 13. März, im April dann Osterbrunch sowie Spargel- und Schnitzelparty, im Mai Spargelbuffet, Vatertagsfrühstück, Muttertagsbuffet und Pfingstbuffet und vieles mehr.Infos unter Tel. 04166-84200, www.schuetzenhof-ahlerstedt.deAuf ein Feuerwerk der Stars mit Künstlern wie Tony Marshall, Captain Freddy, Christian Lais, De Randfichten, Die Evergreens sowie Bettina & Patricia dürfen sich Schützenhof-Gäste bei der Veranstaltung "Musik kennt keine Grenzen" am Samstag, 17. März, freuen. Einlass: 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf beim Schützenhof Ahlerstedt für 41.90 ohne Buffet und 51,90 mit Buffet.Weitere engagierte Teams und Geschichten aus Harsefeld im aktuellen Magazin unter