xxx Update xxx Scheune in Rosengarten-Sottorf in Brand

Großeinsatz in Sottorf (Gemeinde Rosengarten): An der Sottorfer Dorfstraße stand heute Vormittag eine Scheune in Brand. Gegen 11.30 Uhr bemerkte ein Nachbar, dass Rauch aus der Scheune aufstieg. "Ich wollte die Feuerwehr alarmieren. Als ich zurückkam, brannte die Scheune bereits lichterloh", so der Nachbar. Die Rauchsäule war schon aus weiter Entfernung zu sehen. Die Scheune, die über 60 Jahre alt ist, brannte in voller Ausdehnung. In dem rund 300 Quadratmeter großen Gebäude wurden Maschinen, Fahrzeuge und verschiedenes Material gelagert.Die Sottorfer Kameraden erhielten Unterstützung von mehreren Wehren, u.a. aus Klecken und Ehestorf. Rund 60 Einsatzkräfte leiteten einen umfassenden Löschangriff ein, um zwei unmittelbar benachbarte Wohnhäuser zu schützen und die Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Dem Eigentümer gelang es noch, einen Wohnwagen und einen Traktor aus dem Gefahrenbereich zu entfernen. Alles andere im Inneren der Scheune viel den Flammen zum Opfer.Nach etwa einer halben Stunde war das Feuer weitestgehend unter Kontrolle. Diverse Glutnester im inneren beschäftigen die Rettungskräfte jedoch auch aktuell noch. Da der rückwärtige Giebel sowie der Dachstuhl akut einsturzgefährdet sind, wurde ein Bagger zur Einsatzstelle bestellt, um den Giebel kontrolliert abzubrechen. Die Restarbeiten werden vermutlich noch den gesamten Nachmittag andauern. Weder Menschen noch Tiere kamen durch das Feuer zu Schaden.Für die Brandursache gibt es derzeit noch keinen Anhaltspunkt, auch die Schadenhöhe kann noch nicht beziffert werden. In den nächsten Tagen werden Brandermittler die Reste der Scheunen in Augenschein nehmen, um nach Spuren zu suchen.