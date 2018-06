Schreiben Sie uns: So nervt der Stau

Leserumfrage: Wie die tägliche Blechlawine den Alltag verändert

Jeden Morgen das gleiche Bild: Zehntausende Berufspendler stehen auf dem Weg zur Arbeit auf den Autobahnen und teilweise auf den Bundesstraßen, Landesstraßen und Ortsdurchfahrten in Dörfern vor Hamburg in einer Blechlawine fest.Wir möchten wissen, wie das Leben im Stau Ihren Alltag verändert. Kommen Sie zu spät ins Büro? Müssen Sie abends länger arbeiten? Sind Sie selbstständig und haben Einkommenseinbußen? Wie halten Ihre Nerven das aus? Ist die Bahn eine Alternative für Sie? Und was halten Sie von dem Baustellenmanagement?Wir möchten das Pendlerleben im Stau dokumentieren. Schreiben Sie uns und senden uns bitte ein Foto von Ihnen am Steuer im Stau. E-mail mit Stichwort "Stau" an thomas.sulzyc@kreiszeitung.net.