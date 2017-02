Seevetal: Die nächste Brücke wird gesperrt / Wieder sind Hörstener die Leidtragenden

Die Seevebrücke im Zuge der Hörstener Straße zwischen dem Ort Hörsten und dem Bahnhof Maschen muss ab sofort voll gesperrt werden. „Laut Gutachter kann ein sofortiges Versagen der Brücke nicht ausgeschlossen werden“ so Seevetals Bürgermeisterin Martina Oertzen. „Auch ich war fassungslos über diese Nachricht, musste aber trotzdem sofort handeln“.Im Nachgang zu einer Brückenprüfung aus dem Jahr 2015 waren jüngst Bohrkerne entnommen worden. „Das Ergebnis ist erschütternd“ so Martina Oertzen. Die Brückenplatte ist mehrfach horizontal gerissen. Der Schaden ist irreparabel.Der innerörtliche Verkehr wird über die Deichstraße und die Straße „Zur Viehtrift“ umgeleitet. Aufgrund der Enge dieser Straßen bittet die Verwaltung darum, in erster Linie die im Zuge der Sperrung der Decatur-Brücke eingerichtete offizielle Umleitung über Meckelfeld zu nutzen. Verwaltungsseitig sollen umgehend die Planungen für einen Neubau aufgenommen werden. Es wird auch über ein Provisorium nachgedacht. Über die Dauer der Sperrung können heute noch keine verlässliche Angaben gemacht werden.Der Wege- und Verkehrsausschuss wird sich in seiner Sitzung am Donnerstag, 2. Februar, (Rathaus Hittfeld) mit der neuen Situation beschäftigen. Ebenso wird das Thema auf der Agenda des Dialogforums zum Thema Decatur-Brücke am 9. Februar stehen.