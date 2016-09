Butterkuchen war der Renner in Wiepenkathen

Ernte- und Backfest: Heimatverein verwöhnte die Gäste

Schon aus der Ferne duftete es nach frischem Butterkuchen: Das beliebte Ernte- und Backfest des Heimatvereins Wiepenkathen lockte am Sonntag die Gäste auf den Festplatz „Unter den Eichen“.Neben traditionellem Handwerk wie Butter herstellen, Besen binden und Korb flechten stand das Schlemmen und Schlendern an den zahlreichen Ständen im Mittelpunkt.Die Mitglieder des Heimatvereins verwöhnten die Besucher mit Butterkuchen, Schwarzbrot und Spanferkel aus dem Steinbackofen, an dem Heizer Werner Heacker Regie führte.Regina Suhr und Silvia Krämer boten herbstliche Dekoration wie selbstgemachte Türkränze an. Obstbauer Wilfred Kock und seine Tochter Celine aus Stade-Abbenfleth hatten Äpfel, Birnen und Zwetschgen aus neuer Ernte im Angebot.Auch die Kleinen kamen nicht zu kurz: Es gab Eis von Köpkes Eiscafé in Stade, eine Hüpfburg und Strohballen zum Toben in der strahlenden Herbstsonne.