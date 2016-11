Kleine Orgel-Entdecker in Stade

Am ersten Orgel-Entdeckertag für Kinder und Jugendliche der Hannoverschen Landeskirche beteiligte sich kürzlich auch die Orgelakademie Stade. "Kinder begreifen ganz intuitiv wie so ein komplexes Instrument wie die Orgel funktioniert," sagte Annegret Schönbeck. Die künstlerische Mitarbeiterin an der Orgelakademie hat mit 90 Schülern gleich zwei große Orgeln in den Stader Innenstadtkirchen sowie ein Modell des "göttlichen Instrumentes" erkundet. Sie hebt sie einen besonderen Aspekt hervor: "Wir hatten heute eine ganze Reihe von Kindern dabei, die im letzten Jahr als Flüchtlinge nach Stade gekommen sind. Da war es eine wirkliche Erstbegegnung mit der Orgel und gleichzeitig auch ein Stück kulturelle Integration."