5.000 Euro gewonnen

Zweiter Losgewinn bei Sparkasse in Bützfleth

In Bützfleth wohnen viele erfolgreiche Teilnehmer der Sparkassen-Lotterie "Sparen+Gewinnen". Gerhard Fitschen, Kunde der Sparkasse Stade-Altes Land, ist in diesem Jahr bereits der zweite Bützflether, der 5.000 Euro bei der Monatsauslosung gewonnen hat. Seine Beraterin Nina Baldamus überreichte ihm den Geldgewinn im Beratungs-Center am Pferdemarkt.Der Gewinner wird einen Teil für eine bereits gebuchte Schiffsreise einsetzen. Aber auch das Deutsche Rote Kreuz in Bützfleth wird eine Spende von ihm erhalten.Die hiesige Sparkasse konnte in diesem Jahr bereits 19 Kunden zu einem Gewinn von 1.000, 5.000 oder 10.000 Euro gratulieren. Mitmachen lohnt sich also. Ein Los kostet nur fünf Euro im Monat.