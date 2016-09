Noch bis Samstagabend Oktoberfest bei Marktkauf in Stade

Als einen großen Erfolg bezeichnet Hartmut Holst, Hausleiter bei Marktkauf in Stade, Drosselstieg 77, das zweite Oktoberfest in dem beliebten Einkaufszentrum. Gefeiert wird noch bis Samstagabend, 1. Oktober, 21 Uhr."Allein der Run auf unsere Leberkäs-Semmeln, die wir zwei Wochen lang für einen guten Zweck verkauft haben, war vom ersten Tag an einfach gigantisch", freut sich Holst. "Es war, als ob die Kunden schon auf unser Oktoberfest gewartet hätten."Alle angeboten Schlemmereien und Aktionen in der Mall und im Markt wurden sehr gut angenommen. Optische Höhepunkte des Festes waren sowohl der typisch bayrisch dekorierte Markt in Weiß-Blau als auch die Marktkauf-Mitarbeiter in Dirndl und Tracht. "Die hatten genau wie die Kunden viel Spaß", erzählt Hartmut Holst.