Zehn Jahre "Ihr neues Reisebüro Niederelbe" von Bianca Krüger

Im Reisebüro Niederelbe von Bianca Krüger werden Reiseträume wahr

Vor zehn Jahren übernahm Bianca Krüger das TUI Travelstar-Reisebüro "Ihr neues Reisebüro Niederelbe" an der Bahnhofstraße in Stade. Den runden Firmengeburtstag feiert sie mit ihrem Team und ihren Gästen am Mittwoch, 1. November, mit einem Glas Sekt. "Eingeladen sind alle meine Kunden - und natürlich die, die es noch werden wollen", sagt sie lächelnd.Für Bianca Krüger ist ihr Beruf ein absoluter Traumberuf. "Ich verkaufe meinen Kunden die schönsten Wochen des Jahres", sagt sie. Dabei spielt es für sie keine Rolle, ob es sich dabei um einen kurzen Städtetrip, eine Pauschalreise in den sonnigen Süden oder eine Kreuzfahrt zum Nordkap handelt. "Jeder Kunde ist anders und hat ganz persönliche Reiseträume", weiß sie aus Erfahrung. Dabei spiele natürlich auch das Budget eine Rolle. "Wenn ich dann für die vorgegebene Summe das Beste für die Kunden rausholen konnte, freut mich das ganz besonders", sagt die fröhliche Unternehmerin.Zu ihren Team gehören die Reiseverkehrskauffrau Nadine Mattern und die Auszubildende Laura Buhler. Sie sorgen u.a. für besten Service vor Ort, wenn Bianca Krüger mit ihren Kunden auf Gruppenreise ist. Pro Jahr bietet das Neue Reisebüro Niederelbe zwei Gruppenreisen an: Einmal liegt das Ziel innerhalb Europas, einmal geht es auf einen fernen Kontinent. Die Reisen starten und enden stets in Stade. Für 2018 sind folgende Reisen im Angebot:Mit dem Flugzeug geht es zunächst nach Dublin. Zur anschließenden Rundreise im komfortablen Bus gehören spannende Ziele wie die Klosterruine Clonmacnoise, das Monument Rock of Cashel, das Cliff of Moher, die Universitätsstadt Galway und natürlich die Hauptstadt Dublin. Inklusive sind sieben Hotelübernachtungen mit Frühstück und Abendessen, alle Eintrittsgelder sowie eine qualifizierte Deutsch sprechende Reiseleitung.Reiseveranstalter ist Gebeco. Der Preis: 1.249 Euro pro Person im Doppelzimmer und 1.499 Euro pro Person im Einzelzimmer.Die Reise führt zunächst von Hamburg nach Dubai. Dort unternimmt die Gruppe u.a. eine Wüstensafari und eine Stadtrundfahrt. Nach dem Weiterflug nach Südafrika erwartet die Teilnehmer ein äußerst spannendes Ausflugsprogramm mit Bussafari im Krüger Nationalpark sowie Tagesfahrten nach Pretoria und Kapstadt. Inklusive sind 13 Hotelübernachtungen mit Frühstück und Abendessen, alle Eintrittsgelder sowie eine qualifizierte Deutsch sprechende Reiseleitung. Der Preis: 2.445 Euro pro Person im Doppelzimmer und 2.995 Euro pro Person im Einzelzimmer.Das Team vom Neuen Reisebüro Niederelbe beantwortet gern weitere Fragen zu den Gruppenreisen und nimmt ab sofort Reservierungen entgegen.TUI TravelstarIhr neues Reisebüro NiederelbeBahnhofstraße 10 in StadeTel. 04141 - 34 73