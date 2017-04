Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ist am Donnerstag gegen 16.50 Uhr ein VW Golf auf der A1 in Höhe Meckelfeld im Frontbereich komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr rückte an und löschte. Dafür wurden zwei der drei Fahrstreifen voll gesperrt, es kam zu kilometerlangen Staus. Die Pkw-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon.