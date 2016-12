Gewerbeverein Stelle begrüßte 90. Mitglied

Der seit 33 Jahren bestehende, stetig wachsende Gewerbeverein Stelle begrüßte jetzt sein 90. Mitglied: Carsten Tschritter, der in Stelle seine Lackiererei "Car Kosmetik" (Am Osterfeld 77a) betreibt, trat zum 1. Dezember in den Verein ein. Thomas Götze, Matthias Stevenz und Jens Lünsmann vom Vereinsvorstand hießen ihn mit einem Präsent willkommen.Bereits 2008 gründete Carsten Tschritter sein Unternehmen im Ort, bezog 2010 die neuen Räume und absolvierte kürzlich mit 32 Jahren seine Meisterprüfung. Zu seinem Angebot gehören die Lackierung und Aufbereitung von Fahrzeugen sowie die Lackierarbeiten an Booten und Möbeln.Nachdem der Gewerbeverein Stelle im Mai 2010 noch 44 Mitglieder zählte, freut sich der Vorstand über den Zuwachs von mehr als 100 Prozent innerhalb von sechs Jahren. Der Verein wurde 1983 mit 18 Mitgliedern gegründet und ist für alle Unternehmer Ansprechpartner in vielen Bereichen. Auch als Vermittler zwischen Wirtschaft und Verwaltung in der Gemeinde betätigt sich die Initiative. Seit 2007 organisiert der Verein die beliebte Stelle-Rallye, an der stets rund 300 Radfahrer teilnehmen und viele Preise gewinnen können. Darüber hinaus veranstaltet der Verein seit 2008 zusammen mit dem "Grünen Kreis" die Informations- und Verkaufsausstellung "Schaffendes Stelle", an der regelmäßig etwa 100 Aussteller und über 12.000 Besucher teilnehmen.- Infos unter http://www.gewerbeverein-stelle.de