Wilhelm Rautenberg ist "König der Könige" bei Schützenkameradschaft Borstel-Sangenstedt

Wilhelm Rautenberg ist neuer "König der Könige" der Schützenkameradschaft Borstel-Sangenstedt. Beim Schießen zum Abschluss der Kleinkaliber(KK)-Saison in Borstel - mit dem zugleich die Luftgewehr-Saison startete - setzte sich Rautenberg mit einem 158-Teiler gegen zwölf weitere ehemalige Könige durch. Die weiteren Plätze belegten Dirk Vater (196) und Uwe Kasteinke-Nowack (248). Letzterer gewann mit einem Gesamtteiler von 853 auch den wichtigsten Preis der KK-Saison, eine Reise in den Harz. Zweiter wurde hier Torsten Harms (879), Dritter Rüdiger Lenk (1.121). Auf der Preisscheibe waren Dirk Vater (84), Petra Scheele (108), Uwe Kasteinke-Nowack (128), Wolfgang Fütterer (163) und Bernd Albers (203) erfolgreich. Tagesbester wurde Kasteinke-Nowack mit 130 Teilern vor Klaus Ehrhardt (139) und Maik Scheele (190).Der Ehrenpreis des Schützenkönigs Peter Voß ging mit einem 131-Teiler an Klaus Ehrhardt, gefolgt von Rüdiger Lenk (152) und Nils Eddelin (225). Beim Jackpot-Schießen siegte Dieter Koch (185).Den besten Schuss des Jahres gab Klaus Ehrhardt im Laufe der beendeten Saison mit einem 10,8-Teiler ab. Dafür erhielt er einen silbernen Orden.