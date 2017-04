Richtfest-Feier bei Amazon - Der Bau der Halle liegt voll im Zeitplan

thl. Winsen. Der Bau der Amazon-Halle im Gewerbegebiet Luhdorf liegt voll im Zeitplan. Wie berichtet, will der Online-Versandhändler seinen Betrieb bereits im Sommer aufnehmen. Mit der Investition von rund 90 Millionen Euro allein im ersten Jahr baut Amazon sein bestehendes Netzwerk in Deutschland aus und reagiert damit auf die wachsende Kundennachfrage, bietet noch mehr Produktauswahl für Kunden und unterstützt eine steigende Zahl von unabhängigen Händlern, die über Amazon Marketplace verkaufen und „Fulfillment by Amazon" für Lagerhaltung und Versand nutzen. Das Lager in Winsen soll den gesamten norddeutschen Bereich abdecken.

Am Mittwoch, 19. April, wird für den Erweiterungsbau im Rahmen eines Baustellenfestes Richtfest für geladene Gäste gefeiert. Mit von der Partie werden u.a. Winsens Bürgermeister André Wiese, Ingo Steves vom Bauherrn IDI Gazley und Amazon-Standortleiter Norbert Brandau sein.