Apensen: 24 Stunden Sport für gute Zwecke

Fünf Männer sind bei Spendenlauf in der Samtgemeinde unterwegs / Parallel läuft Gewerbeschau des Gewerbeverbunds

Sie laufen einmal rund um die Uhr, und das für einen guten Zweck: In diesem Jahr zieht es das fünfköpfige Laufteam um Organisator Udo Feindt nach Apensen. Der 24-Stunden-Spendenlauf beginnt - parallel zur Apenser Gewerbeschau - am 24. August um 17 Uhr. Ende: 25. August, ebenfalls 17 Uhr. Was hinter dem Lauf steckt, wer die Sponsoren sind und wofür gesammelt wird, verrieten die Läufer jetzt bei einem Pressetermin. Auch weitere Sponsoren werden gesucht.Zum Team gehören neben Udo Feindt Andreas Ewald, Andreas Subei, Daniel Jahnke und Pascal van der Heijden. "In diesem Jahr wollen wir die 20.000-Euro-Marke knacken", verkündet Udo Feindt.Auf die Idee zum 24-Stunden-Lauf waren Udo Feindt und Andreas Ewald, beides leidenschaftliche Läufer, in einem Gespräch gekommen. Anschließend wurden Läufer für das Team gesucht. Das Motto des gemeinnützigen Projekts lautet "Laufen für einen guten Zweck", was das Team seit 2015 erfolgreich umsetzt. Begonnen hatte die Gruppe mit einem Lauf in Harsefeld. Dort "erliefen" die Männer 3.500 Euro. Es folgten Läufe im Jahr 2016 in Jork (4.700 Euro), 2017 in Horneburg (2.900 Euro) und im vergangenen Jahr in Oldendorf (4.000 Euro).Hauptsponsor der Aktion ist seit Beginn "Intersport Mohr". In diesem Jahr unterstützen außerdem Fischer Bargstedt, Adminova Radix-Dorozala, die Kreissparkasse Stade, das Autohaus Elmers und die Steuerberatergesellschaft HWT Tibke, Werner & Partner das Team.Bei dem 24-Stunden-Spendenlauf absolviert je ein Läufer eine Stunde lang eine feste Strecke von ein bis zwei Kilometern. Wo genau sie langführt, steht noch nicht fest. Insgesamt, so ein Ziel der Läufer, sollen ca. 240 Kilometer erreicht werden. "Wir wollen nicht nur laufen, sondern auch andere Dinge tun", sagt Feindt. Denn während ein Läufer für eine Stunde seine Runden zieht, haben die anderen vier Zeit, sich noch anderweitig während der Gewerbeschau zu engagieren, beispielsweise Bratwurst oder Eis verkaufen. Der Erlös soll dem Naturbad Sauensiek, dem Dorfgemeinschaftshaus in Apensen und dem Beekhoff in Beckdorf zugute kommen. "Es gibt Läufer, die in der Nacht nur wenig schlafen. Ich schlafe gar nicht", erzählt Andreas Ewald. Er sei der "Rundenzähler", der Mann mit dem "Klicker".Die anderen Läufer "dürfen" nach einer kurzen Nachruhe noch einmal in die Sportschuhe schlüpfen. Feindt: "Wir sind motiviert, bereit und mit voller Leidenschaft dabei." Das Team sucht Sponsoren. Kontakt über Udo Feindt, Tel. 0160 - 3256663.