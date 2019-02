Feuerwehr Buchholz: 34 Menschenleben wurden gerettet

Zu 302 Einsätzen rückte die Freiwillige Feuerwehr Buchholz im vergangenen Jahr, davon waren u.a. 83 Brandeinsätze, 166 Hilfeleistungen sowie 53 Fehlalarme. Darüber informierte Ortsbrandmeister Ralf Behrens-Grünhage in der Jahreshauptversammlung der Wehr im Gerätehaus an der Bendestorfer Straße. Besonders hob er ein Feuer in einem Einfamilienhaus im Sperberweg sowie den Brand eines reetgedeckten Wohnhauses in Holm-Seppensen hervor. "Bei den Hilfeleistungen stechen nach wie vor die Notfall-Türöffnungen heraus", so der Ortsbrandmeister.Feuerwehr aktuellIm Bereich der eigenen Wache rettete die Feuerwehr 34 Menschen aus teils lebensbedrohlichen Situationen, für weitere fünf kam leider jede Hilfe zu spät. Für die Abarbeitung aller Einsätze wurden insgesamt 3.681 Feuerwehrkräfte eingesetzt, die dafür 3.340 Stunden ehrenamtlich aufbrachten. Hinzu kamen weitere 5.200 Ausbildungsstunden laut Dienstplan, ohne Sonderdienste und Dienstvorbereitungen.Im Jahresverlauf 2018 traten sechs Mitglieder neu in die aktive Einsatzabteilung ein. Aus der Jugendfeuerwehr wurden sieben Mitglieder in den aktiven Dienst übernommen. Dem gegenüber standen zwei Übertritte in die Alters- und Ehrenabteilung und fünf Austritte aufgrund von Wohnortwechseln oder aus persönlichen Gründen. Somit hatte die Buchholzer Wehr Ende 2018 einen Personalbestand von 93 Mitgliedern in der aktiven Einsatzabteilung. In der Jugendfeuerwehr versehen neun Mädchen und 13 Jungen ihren Dienst. In der Alters- und Ehrenabteilung sind 14 Mitglieder. Verstärkung erhält die aktive Einsatzabteilung von zehn sogenannten Satelliten, die wochentags von 7 bis 16 Uhr zu Einsätzen der Feuerwehr Buchholz mit alarmiert werden.Geehrt wurden Oberlöschmeister Bastian Schramm mit dem niedersächsischen Ehrenzeichen für 25-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr und Hauptbrandmeister Heinrich Behr, der schon beachtliche 70 Jahre - seit 1949 - in der Feuerwehr Buchholz ist und an deren Entwicklung maßgeblich mitgewirkt hat.Jörn Vopat wurde zum neuen Schriftführer, Oliver Leppin zum Sicherheitsbeauftragten gewählt. Neue Jugendwartin ist Lana Rosenthal, ihr Vertreter Marco Reinmüller. Ron Ludwig ist Atemschutzbeauftragter, Daniel Fredrich Gerätewart und Andreas Nölken stellvertretender Gerätewart, Martin Rothweiler ist neuer Funkwart, seine Vertreter sind Sven Knickrehm und Fabian Opalka.Florian Marks zum Oberbrandmeister, Lars Hartung und Jörn Vopat zu Oberlöschmeistern, Eiko Hinrichs zum Löschmeister, Oliver Bleckert und Hannes Wolff zu Hauptfeuerwehrmännern, Jarste Grünhage zur Oberfeuerwehrfrau, Fabian Opalka und Yannick Wulf zu Oberfeuerwehrmännern, Fabian Becker, Jan Cohrs, Jason Aron Grothe-Ulrich, Steffen Pohle, Finn-Ole Preis, Fabian Wulfes und Patrik Winkelmann zu Feuerwehrmännern sowie Edvina Schuster und Sontje Sieling zu Feuerwehrfrauen.Ortsbrandmeister Ralf Behrens-Grünhage bedankte sich für die gute Zusammenarbeit bei Rat und Verwaltung und den Arbeitgebern, die Feuerwehrangehörige beschäftigen und sie für Einsätze, Dienste und Lehrgänge von ihrer Arbeit freistellen. Sein größter Dank ging an die Angehörigen der Feuerwehrleute. "Sie müssen viel Verständnis und Entbehrungen für unserer Berufung aufbringen. Es ist nicht mehr selbstverständlich, für eine ehrenamtliche Tätigkeit wie unsere sein Familienleben einzuschränken", so Behrens-Grünhage.