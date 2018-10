Neuer Pastor für die Paulus-Gemeinde

Buchholz: Arne Hildebrand wird in sein Amt eingeführt

Arne Hildebrand (37) hat schon viel von der Welt gesehen: Weil sein Vater Schulleiter an deutschen Auslandsschulen war, erlebte er schon in jungen Jahren die Stationen Bremen, New York, Scheeßel und Südafrika. "Das war einerseits aufregend, aber auch furchtbar, weil man immer wieder aus dem Kontext herausgeholt wurde", erklärt Hildebrand. Jetzt hofft er in Buchholz heimisch zu werden: Am kommenden Mittwoch, 31. Oktober, ab 11 Uhr wird Hildebrand bei einem Gottesdienst in der St.-Paulus-Kirche (Kirchenstr. 4) von Superintendent Dirk Jäger als neuer Pastor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde eingeführt. Hildebrand folgt auf Brigitte Bittermann, die als Pastorin nach Thessaloniki (Griechenland) gewechselt ist (das WOCHENBLATT berichtete).Arne Hildebrand zog nach seinem Schulabschluss in Südafrika nach Hamburg. Dort absolvierte er eine Lehre zum Bankkaufmann. Doch die kirchlichen Wurzeln, die er in seiner Jugend geschlagen hatte, ließen ihn nicht los: "Ich hatte die meiste Freizeit in Jugendgruppen verbracht, in Kapstadt blühte mein Glaube in der deutschen Gemeinde richtig auf." Hildebrand entschloss sich, am Missionsseminar in Hermannsburg Theologie zu studieren. Er verbrachte ein Semester in Chennai (Indien) und absolvierte sein Vikariat in Stelle, wo er seine jetzige Verlobte Anna-Lena kennenlernte. Sie ist auch der Grund, warum sich Hildebrand von seiner jetzigen Stelle in der Landeskirche Oldenburg nach Buchholz bewarb: Die Zeit der Fernbeziehung soll endlich vorbei sein.Arne Hildebrand möchte Menschen für die Kirche begeistern, die beruflich und privat zeitlich stark eingebunden sind: "Das ist eine herausfordernde Zielgruppe, aber spannend und reizvoll."