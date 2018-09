Autohaus S+K eröffnet Renault-/Dacia-Filiale

„Die Baumaßnahmen sind in den letzten Zügen und wir werden eine Punktlandung hinlegen“ – freut sich Mathias Süchting, Geschäftsführer vom Autohaus S+K, mit Blick auf Samstag, 15. September.Das gesamte Team der neuen S+K Renault-/ Dacia-Filiale an der Automeile am Großmoorbogen freut sich auf viele Gäste zur Eröffnungsfeier von 10 bis 17 Uhr. Die Besucher erwartet ein buntes Rahmenprogramm mit Kinderanimation, frischen Crêpes, Leckereien aus dem Food Truck, Probefahrten und attraktiven Eröffnungsangeboten. Wer sich am 15. September für einen neuen Renault entscheidet, erhält sogar 22 Prozent Rabatt auf den Listenpreis. Besonderes Highlight wird das Geschicklichkeitsspiel „Der heiße Draht“ in der XXL Version sein. Mit etwas Glück und ruhiger Hand haben Gäste der Eröffnungsfeier die Möglichkeit, einen neuen Renault Twingo für ein ganzes Jahr zu gewinnen – inkl. Steuern, Versicherung und 10.000 Freikilometern.Mit der neuen Filiale setzt S+K seinen Wachstumskurs weiter fort. Der neue Betrieb entsteht am ehemaligen Standort der Peugeot Niederlassung am Großmoorring/Großmoorbogen – die „Automeile Harburg“ ist damit wieder komplett. Carsten Schulz, ebenfalls Geschäftsführer, erläutert den zukunftsorientierten Schritt: „Harburg ist ein stetig wachsender Markt mit einer äußerst attraktiven Stadtteilentwicklung. Mit unserer Marke Toyota sind wir schon sehr lange und erfolgreich in Harburg aktiv und freuen uns nun umso mehr, dass wir die Chance bekommen, den Harburgern auch Renault und Dacia anbieten zu können“.Am neuen Standort entstehen insgesamt 15 neue Arbeitsplätze. „Wer Lust hat, ein neues Autohaus von Anfang an mitzugestalten, ist herzlich eingeladen sich auf die noch freien Positionen auf www.autohaus-suk.de/karriere zu bewerben“, ergänzt Mathias Süchting.Bereits eine Woche nach der offiziellen Eröffnung findet an der Automeile die beliebte Harburger Jazzroad statt. In den teilnehmenden Autohäusern spielen Bands für Musikbegeisterte. Bei Renault/Dacia wird die „Grammophon Jazzband“ als Quartett aus Piano, Bass, Schlagzeug und Gesang einen musikalisch exzellenten Mix aus Jazz, Lounge und Pop präsentieren. Für die Verköstigung sorgt ein echtes Highlight aus der Hamburger Food Truck Szene: der "Big Ben Burger Truck". Stephan Azar hat sich mit dem alten Londoner Doppeldecker einen Traum erfüllt und bietet leckere Burger direkt aus dem Bus.