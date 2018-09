"Jazzroad" auf der Harburger Automeile: Flotte Musik und attraktive Fahrzeuge

Eine Veranstaltung für Automobil- und Musikliebhaber ist die Jazzroad an der Harburger Automeile, die am Sonntag, 23. September, von 11 bis 15 Uhr stattfindet. Die Autohäuser am Großmoorbogen, am Großmoorring und am Lewenwerder präsentieren die neuesten Automodelle. Die Mitarbeiter stehen für Fragen rund um die Fahrzeuge gern zur Verfügung.Selbstverständlich gibt es in den verschiedenen Autohäusern auch wieder etwas Leckeres gegen den kleinen Hunger und Erfrischungsgetränke gegen den Durst.Das Besondere sind die diversen Musikgruppen, die in den Autohäusern auftreten. Alle Vorführungen sind kostenlos. Der Name "Jazzroad" ist etwas irreführend, denn es werden unterschiedliche Musikstile vorgetragen. Aus terminlichen Gründen beteiligt sich das Autohaus Mercedes Tesmer in diesem Jahr nicht an der Aktion. Wie bisher gibt es ein Gewinnspiel: Wer einen der ausliegenden Teilnahmecoupons ausfüllt, hat die Möglichkeit, eine Kurzkreuzfahrt der Spitzenklasse zu gewinnen. Die Fahrt führt mit "Mein Schiff 1" in einer komfortablen Balkonkabine ab Hamburg nach Norwegen und nach Kiel. Der Bustransfer zurück nach Hamburg ist organisiert. Auf dem Schiff können sich die Gewinner verwöhnen lassen. Es handelt sich um eine Premium-Kreuzfahrt mit "All Inclusive". Der Wert der Kreuzfahrt beträgt circa 2.700 Euro.