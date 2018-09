Kursana Domizil Buchholz: Stimmungsvoll den Geburtstag gefeiert

Die Seniorenwohnanlage "Kursana Domizil Buchholz" besteht seit zehn Jahren (das WOCHENBLATT berichtete). Aus diesem Anlass fand am vergangenen Freitag eine Festveranstaltung statt, an der Bewohner, Angehörige, Kooperationspartner und die Mitarbeiter teilnahmen. Direktorin Andrea Buro freute sich über die große Besucheranzahl und dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz, der dafür sorgte, dass das Kursana als beste Seniorenwohnanlage in Buchholz und der Region gelte. In den zehn Jahren sei viel Positives erreicht worden, das aber immer wieder dank dem Engagement jedes Einzelnen nochmals verbessert werde. Mitarbeiter, die seit der Eröffnung im Kursana-Team sind, wurden von Andrea Buro geeehrt.Das Kursa-Team hat unter der Leitung und Mitwirkung des Buchholzer Sängers Nils Schwarzenberg ein Musical einstudiert, das am Sonntag, 7. Oktober, um 16 Uhr in der Buchholzer Empore aufgeführt wird. Einen Ausschnitt davon spielte das Team den Besuchern vor.