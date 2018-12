BFC-Kickerinnen laden zum Hallenspektakel

Gruppen für Volksbank Masters ausgelost / HSV und Werder Bremen kommen



Kurz vor Weihnachten werden traditionell die Gruppen für die Volksbank Masters der Buchholzer Fußballfrauen ausgelost. In diesem Jahr betätigten sich die E-Juniorinnen des Ausrichters Buchholzer FC (BFC), Maxi, Lilli, Elina und Adele, als Losfeen. Unterstützt wurden sie von BFC-Förderer Wolfgang Schnitter. Die 13. Auflage des Turniers findet am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Januar 2019, in den Hallen des Schulzentrums am Kattenberge (Sprötzer Weg 33) statt.Die Gastgeberinnen, aktuell Erste in der Landesliga, bekommen es am Sonntag, 20. Januar, in Gruppe C mit den U17-Juniorinnen von Werder Bremen zu tun, die aktuell Platz sechs in der Bundesliga belegen. Weitere Gegner sind der SC Victoria aus der Oberliga Hamburg und Verbandsligist Harburger TB.Die Gruppe A wird angeführt vom Hamburger SV, souveräner Tabellenführer der Oberliga Hamburg, in Gruppe B findet sich der Tabellenführer der Regionalliga, Henstedt/Ulzburg, der erstmals in Buchholz am Start ist. In Gruppe D treffen die Frauen des Regionalligisten Holstein Kiel u.a. auf den Titelverteidiger MTV Barum (Oberliga).Für das leibliche Wohl der Zuschauer ist gesorgt. Eine Tombola, bei der jedes Los gewinnt, rundet die Veranstaltung ab.Bereits am Samstag, 19. Januar, ab 11 Uhr spielen bei der dritten Auflage der Volksbank-Minimasters Teams um die Siegerpokale, die maximal in der Bezirksliga zu Hause sind.