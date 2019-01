Crossläufer in Top-form

LEICHTATHLETIK: 100 Teilnehmer beim 46. Adventslauf

Beim 46. Sparkassen-Adventscross der LG Nordheide in Winsen waren rund 100 Läuferinnen und Läufer am Start. Die Zuschauer an der Strecke am Schützengehölz sahen spannende Laufduelle und mit Hailezgi Meresie (HNT Hamburg) in 28:16 Minuten den Sieger auf der Langstrecke (9000 m) der Männer. Zweiter wurde Sven Schenk (Trimago, 28:23 Min.), der aus Schwerin angereist war, und nur siehen Sekunden später ins Ziel kam. Bei den Frauen siegte auf der Langstrecke Justyna Kwiatkowska (35:50 Min.) vom Ausrichter LG Nordheide.Auf der Mittelstrecke (4000 m) sicherte sich Lena Helmboldt (U20) von der LG Nordheide, den Sieg (15:18 Min.). Den 2000-Meter-Lauf der Altersklasse 12 gewann Finn Johann Bettermann (HSV Stöckte, 7:58 Min.) vor Hermon Habteyohans (VfL Jesteburg). Schnellstes Mädchen in der U12 war Kira Hadrossek (8:46 Min.) aus Hitzacker. Ältester Teilnehmer war Slobodan Djudjic von der LG Außenmühle aus Hamburg. Der 79-Jährige kam mit dem Fahrrad nach Winsen und lief anschließend auf der Langstrecke.