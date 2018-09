Große Freude bei den Fußballerinnen des Buchholzer FC (BFC): Dank der Crowdfundingaktion "Viele schaffen mehr" der Volksbank Lüneburger Heide wurden die erste und die zweite Frauenmannschaft des BFC mit neuen Vereinshoodies ausgestattet.Lokale WirtschaftÜber mehrere Wochen hatten die Fußballerinnen Freunde, Verwandte und Bekannte zur finanziellen Unterstützung animiert. Jede Spende ab zehn Euro wurde von der Volksbank um weitere zehn Euro aufgestockt.Jüngst übergab Volksbank-Regionaldirektor Frank Krause das neue Outfit an die BFC-Fußballerinnen. Diese gehen in dieser Saison mit drei Teams in der Landesliga, Bezirksliga und Kreisklasse an den Start. Weitere Spielerinnen sind jederzeit willkommen. • Infos unter www.bfc.info