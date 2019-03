Ehrung für die besten Sportler

Blau-Weiss Buchholz zeichnet 65 Aktive für herausragende Leistungen aus / Freude auf neue Halle

Das hat Tradition: Im Frühjahr ehrt Buchholz' mitgliederstärkster Sportverein, Blau-Weiss Buchholz (BW), seine besten Sportler für ihre Spitzenleistungen sowie Mitglieder, die dem Klub seit vielen Jahren die Treue halten. Jüngst kamen mehr als 200 Gäste zur Ehrung in den pickepackevollen Saal im BW-Sportzentrum. Eingerahmt wurde die Ehrungsveranstaltung durch klasse sportliche Darbietungen wie Hip-Hop, Flamenco, Karate, Fechten, Lateintanz, Kunstturn-Aerobic oder Cheerleading.Geehrt wurden:Charlotte Densch (16) und Jenna Eggenstein (34)Jannes Günther (15)die Mannschaften Little Unique Hearts, UHC United und UHC ExtremeStephan Brüning (34), Eske Blecken (17), Arthur Drieger (21), Niklas Paffenholz (14), Tobias Stage (20), Lennart Kolander (18), Franziska Fritsch (14), Sean Kahnert (10), Peter Beugel-Kress (50), Chris Kahnert (13), Nils Beugel (12) und Hanna Meyer (16)Swenja Liermann (28), Eduard Gigani (11) und Léo Siepmann (7)Marie Krüger (7), Pham phi Hung Phung (14), Karim Hassan Raad (19), Christpher Kantelhardt (19), Leander Löwe (21), Martin Wurps (24) und Martin Weber (51).Axel Bergmann (50), Gisela Blanck (51), Annette Dzikowski (57), Daniel Duft (45) und Matthias Lünzmann (51)Lasse Kuk (15) und Niki Sophie Jansen (12).Noree Bien (15), Angelina Fegler (8), Jule Kohl (14), Christina Miller (15), Kylie Moch (10), Karina Schönmaier (13), Lisa Unger (20), Carolina Wojewski (9), Angelina Fegler (8), Jule Kohl (14), Karina Schönmaier (13) und Jalin Möhlenbrock (18)Tom Köbernik (15), Mara Pawlus (13), Sadhdh O´Neill (12), Annika Köbernik (12), Vanessa Mohn (11), Norton Fahlke (14) und Armin Raible (55)Fredrick Strauß (10), Saskia Gleichforsch (12), Sina Bertram (19), Leonie Bertram (20), Stefanie Bertram (46), Carolin Stelting (16), Victoria Kuschel (14), Tobias Stelting (12), Sina Matzat (9), Mia Gemmeker (9), Charlize Császár (9), Annika Stein (8), Philine Mischke (8) und Bente Slabon (9).Marlon Schrön (17)/Luisa Grofurtner (17), Bennett Busack (17)/Fina Petersen (16), Steffen Sieber (25)/Laura Wentzien (17), Jan Viehof (20)/Lia Heise (19), Kim Bastian Remstädt (24)/Alina Nygaard (24), Florian Köttner (22)/Nele Hauff (21) sowie Florian Hissnauer (27)/Isabella HuberRonja Wetzel (14), Nico Scheller (16), Steffen Wetzel (43), Björn Malten (39), Carmen Rehkopf (53), Sylvia Böjnke-Westphal (39), Klemens Karweit (28) und Christian Hagel (32).Für 50-jährige Vereinsmitgliedschaft ehrte BW-Vorsitzender Arno Reglitzky die Turnerin Kirsten Tesnau (53), Radrennfahrer Erhard Schulze (58) sowie Inge Fedeler (75) aus der Gymnastik-Abteilung.Reglitzky blickte auch voraus: „In einigen Wochen werden wir unsere neue Sporthalle mit über 1.000 Quadratmetern Gesamtfläche einweihen. Mit rund 6.400 Mitgliedern bei 43 verschiedenen Sportbereichen hatten wir unser Raumlimit schon überschritten." Mit dem Neubau biete der Verein vor allem den Älteren mehr Sport-Gymnastikfläche, aber auch den den Hip-Hop- oder Aerobic-Aktiven. Reglitzky: "Das ist eine Vorsorge, damit wir in einigen Jahren noch mehr langjährige Mitglieder bei Blau-Weiss ehren können." Der Gesundheitssport bleibe auch für die Zukunft der Kernsport im Verein.