Futsal-Kreismeister

FUSSBALL: Buchholzer FC und VfL Jesteburg holen die Kreistitel

Die Kreisliga-Fußballer des Buchholzer FC (BFC) und die Fußballfrauen des VfL Jesteburg (Regionalliga) holten bei den Hallen-Futsal-Kreismeisterschaften in Hittfeld jeweils die begehrten Titel.Das BFC-Team setzte sich mit einem 1:0 im Finale gegen Vorjahressieger VfL Jesteburg durch, und die Jesteburger Frauen holten den Titel ohne Gegentor mit vier Siegen in den Gruppenspielen mit insgesamt fünf Teams.„Damit stehen wir im Endspiel in der Futsal-Liga Harburg“, strahlte BFC-Vereinsvorsitzender Klaas Jensen: „Jetzt geht es gegen den VfL Oldenburg. Der Sieger des Spiels tritt gegen den VT Rinteln um den Einzug in die Futsal-Regionalliga, der höchsten Futsal-Liga in Deutschland, an.“ Das Spiel um den Aufstieg findet am Mittwoch, 13. Februar, 20 Uhr, in der Gymnasium-Halle des Schulzentrums Am Kattenberge, Sprötzer Weg 33, in Buchholz statt. „Es wird ganz sicher ein hochklassiger Futsal-Kick. Das sollte sich keiner entgehen lassen“, betont Klaas Jensen.