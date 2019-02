Karim Raad gewinnt Silber

KARATE: Buchholzer Karatekas im Medaillenglanz bei den niedersächsischen Landesmeisterschaften

Delmenhorst war in diesem Jahr der Austragungsort für die niedersächsischen Karate-Landesmeisterschaften der Jugend-, Junioren-, Leistungs- und Masterklasse. Auch von Blau-Weiss Buchholz hatten sich leistungsstarke Kämpfer für die Titelkämpfe qualifiziert, die mit zwei Silber-, und zwei Bronzemedaillen im Gepäck ihre Heimreise antreten konnten.Nach unzähligen Verbeugungen ging es los. Aber die anschließenden Wettbewerbe in verschiedenen Leistungs- und Gewichtsklassen fanden auf den Kampfflächen unter höchster Konzentration statt. Dazu japanisches Gemurmel und für Laien nicht so leicht nachvollziehbare Handzeichen der Kampfrichter.In der Leistungsklasse (ab 18 Jahre) erreichte Karim Raad von Blau-Weiss in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm das Finale. Im Endkampf verlor er gegen Kevin Schaaf aus Northeim und kam auf den Silberrang. In dieser Leistungsklasse war Karim Raad auch im Mannschaftswettbewerb mit seinen Vereinskameraden Christopher Kantelhardt, Jun-Patrick Raabe und Martin Wurps am Start und wurden Dritter. Im Mannschaftskampf musste das Blau-Weiss-Team gegen Funakoshi Karate Northeim bestehen. Das ist der Verein des Kumite-Landestrainers Viktor Alenborn. Gegen den Landesmeister (+84 kg) Alenborn musste der Buchholzer Karim Raad (-67 kg) auf die Kampfmatte, und verlor mit 5:9. Am Ende reichte es für Blau-Weiss Buchholz zum Team-Bronze. „Das war ein Kampf wie David gegen Goliath“, berichtet Blau-Weiss-Trainer Martin Weber: „Da hatte Alenborn seine Kraft und Energie auf den Punkt gebracht.“In der Leistungsklasse (-67 kg) war auch Christopher Kantelhardt (Blau-Weiss) am Start, wurde allerdings im Halbfinale gestoppt. Über die Trostrunde sicherte er sich aber noch die Bronzemedaille. Vereinskamerad Martin Wurps (+84 kg) verpasste in der Leistungsklasse einen Medaillenrang und musste mit Platz vier zufrieden sein. Bei den U18-Junioren (+76 kg) war Michael Wurps am Start, im Finale knapp gegen Erik Ehbrecht aus Braunschweig verlor, und ebenso auf dem Silberrang gefeiert wurde.