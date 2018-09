Leidenschaft und Euphorie

HANDBALL: "Luchse" haben wieder Lust auf einen Heimsieg - zum Saisonstart ist die SG Herrenberg in der Nordheidehalle zu Gast

Da ist sie wieder, diese Begeisterung für den Handballsport in unserer Region. Gleich im ersten Heimspiel der neuen Spielzeit in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen wollen die Handball-Luchse (HL) Buchholz08-Rosengarten ihren ersten Sieg holen. Der könnte gleich zu Beginn der neuen Saison sogar das Nervenkostüm etwas beruhigen. Zu Gast sind am Samstag, 8. September (16 Uhr Nordheidehalle) die "Kuties" der SG H2Ku Herrenberg.Da können sich alle Handballfreude auf ein spannendes Spiel freuen. Denn der Tabellenvierte der vergangenen Zweitliga-Saison hat durch zahlreiche Abgänge und Neuverpflichtungen ein neues Mannschaftsgefüge bekommen. "Wir können davon ausgehen, dass sich durch die Kooperation mit dem Erstligsten und dem Spitzenclub SG BBM Bietigheim das Gästeteam mit jungen ambitionierten Talenten präsentieren wird", sagt Luchse-Geschäftsführer Sven Dubau. "Wir können davon ausgehen, dass sich zwei Topteams ein ambitioniertes Liga-Duell auf Augenhöhe liefern werden. Unsere Luchse werden dieses Spiel nur gewinnen können, wenn sie ihre kompakte Abwehrarbeit durchgängig etablieren können, ebenso ihr Tempospiel, mit möglichst wenigen Fehlern.""Die Zuschauer werden ein Luchse-Team erleben, wo jeder für den anderen da ist, um helfend einzugreifen - wo es nötig ist," versichert der neue Coach der Heimmannschaft Dubravko "Dudo" Prelcec. "Wir haben eine Mannschaft, die zusammen durch „dick und dünn“ geht und mental in der Lage ist, schwierige Situationen zu meistern."In den Testspielen im Rahmen der Siaoson-Vorbereitung konnte schon die ersten Siege eingefahren werden, wie das 29:23 gegen den Erstligisten und Pokalsieger VFL Oldenburg, in dem die "Luchse" durch eine unglaublich gute Abwehrarbeit und konditionelle Überlegenheit überzeugen konnten. Im Trainingslager in Dänemark besiegte das neu formierte Team von Caoch Prelcec sogar den ambitionierten Zweitligisten Sönderjye Handbold mit 27:23. "In dieser Partie haben wir nach einem schlechten Start schnell Lösungen gefunden. Anders verlief das Testspiel gegen den Drittligsten TuS Alstertal, den wir unterschätzt, und am Ende mit 24:28 verloren haben", berichtet Prelcec.Den notwendigen Feinschliff bekam die Mannschaft vom Trainergespann Dubravko Prelcec, Matthias Steinkamp und Christine Lindemann ohnehin erst im Trainingslager in Dänemark,"Die Mannschaft hat für die Anforderungen einer erfolgreiche Saison engagiert und akribisch erarbeitet", bestätigt Prelcec. "Das Team ist komplett und heiß auf das erste Pflichtspiel der Saison, um das Gelernte im Spiel auch umzusetzen."ch Trainer Dudo Prelcec: “Natürlich sind wir klarer Favorit und wollen das Spiel gewinnen, denn ich sehe unsere Mannschaft auf sehr gutem Weg, aber es ist ein Pokalspiel und da müssen wir höllisch aufpassen.“ Dass der Hannoversche SC einen guten Handball spielen kann, zeigte er am vergangenen Wochenende in der 1 .Runde des HVN-Pokals. Hier konnten sie sehr eindrucksvoll drei deutliche Siege einfahren. Gegen die Vertretung vom MTV Großenheidorn gab es einen 20:7 Erfolg, gegen SC Germania List ein 23:9 und die HSG Wacker Osterwald/SchloRi wurde mit 16:9 besiegt. Die Luchse müssen von Beginn an seriös und konzentriert mit nie nachlassendem Tempospiel und der zuletzt sehr gut funktionierenden Abwehrarbeit agieren, dann sollten sie vom Gegner aus Hannover nicht gefährdet werden können. Bis zu 50 Fans der Luchse werden den Weg nach Hannover antreten, um ihre Mannschaft lautstark und unermüdlich zum Sieg anzutreiben. Eigentlich beginnt die neue Spielzeit für die HL Buchholz 08-Rosengarten schon an diesem Wochenende, denn am Sonntag, 2. September, steht die erste Runde im DHB-Pokal auf dem Programm. Zum Auswärtsspiel müssen die "Luchse" zum Oberligisten Hannoversche SC reisen. “Natürlich sind wir klarer Favorit und wollen das Spiel gewinnen. Denn ich sehe unsere Mannschaft auf sehr gutem Weg - aber es ist ein Pokalspiel und da müssen wir höllisch aufpassen", warnt der Coach. “Im Pokalwettbewerb war Buchholz 08-Rosengarten mit dem Einzug in das Viertelfinale schon in den letzten beiden Jahren erfolgreich. "Der Ehrgeiz der neuen und verjüngten Mannschaft ist sehr groß, ähnliche Erfolge zu erzielen", ist sich Sven Dubau sicher.