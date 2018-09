"Luchse" feiern Auftakt nach Maß

HANDBALL: Sarahl Lamp steuert 12 Tore zum Erfolg bei - Buxtehude siegt gegen Bensheim-Auerbach

Stadtfeststimmung in der Nordheidehalle. Zum Start der Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten in die Spielzeit der 2. Bundesliga feiert Buchholz zeitgleich sein großes Volksfest in der Innenstadt! Die "Luchse" gewinnen mit 33:27 (16:12) gegen die SG H2Ku Herrenberg, und die beisterten Zuschauer in der Halle freuen sich mit Neu-Trainer Dubravko "Dudo" Prelcec, der "eine starke Mannschaftsleistung" lobt: "mit Ausnahme der ersten 15 Spielminuten." Haupttorschützin war Sarah Lampf mit zwölf Toren.Nur drei Stunden später ist Koorperationspartner Buxtehuder SV mit einem 31:25 (16:14)-Heimsieg in die neue Saison der 1. Bundesliga gestartet. Für den BSV war es der Start in die 30. Bundesliga-Saison. Beste BSV-Werferin: Lone Fischer mit neun Toren, die am Spieltag ihren 30. Geburtstag feiern konnte. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.