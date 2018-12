Sieg und Niederlage in der Landesliga

HANDBALL: Luhdorf siegt gegen Soltau - Hollenstedt verliert gegen Bergen

Einen Sieg und eine Niederlage gab es für unsere Landkreis-Handballer in den beiden Nachholspielen vor Weihnachten in der Landesliga der Männer: Die SG Luhdorf-Scharmbeck siegte im Abstiegskampf mit 37:32 (Halbzeit: 20:16)-Toren gegen den MTV Soltau. Haupttorschütze: Jakob Landenfeld (8 Tore), und der Tabellenvierte TuS Jahn Hollenstedt kassierte eine bittere 27:35 (12:16)-Heimniederlage gegen den bisherigen Tabellen-10. TuS Bergen. Bester TuS Jahn-Werfer: Marcel Hebestreit (12/5 Tore). Ausführliche Spielberichte folgen in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Samstag.