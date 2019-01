Sporthalle wird noch später fertig

1,89-Mio.-Neubau im Sportzentrum von Blau-Weiss Buchholz soll jetzt am 1. April eingeweiht werden



"Gut Ding will Weile haben." Dieses Sprichwort gilt für kaum einen Bau in Buchholz so sehr wie für die neue Sporthalle von Blau-Weiss (BW) Buchholz. Die Fertigstellung des 1,89-Millionen-Euro-Projekts muss noch einmal verschoben werden - jetzt auf den 1. April. Ursprünglich wollte BW-Vorsitzender Arno Reglitzky den Neubau bereits am 1. November 2018 nutzen, dann war der 1. Februar als Eröffnungstermin ins Auge gefasst worden.Wie berichtet, baut Buchholz' mitgliederstärkster Sportverein direkt neben seinem Kletterzentrum eine rund 410 Quadratmeter große Sporthalle in Holzbauweise, die in drei kleine Räume unterteilt werden kann. Dort soll vor allem Gymnastik und Gesundheitssport betrieben werden. Zudem ist eine Boulderhalle vorgesehen, in der Kletterfreunde ihrem Sport bis in eine Höhe von rund vier Metern nachgehen können."Wir sehen jetzt Licht am Ende des Tunnels", erklärt BW-Vorsitzender Reglitzky. Die neuerliche Verzögerung sei auf Probleme mit der Dachkonstruktion zurückzuführen. Es habe geheißen, dass das Dach mit einer speziellen Folie nur abgedichtet werden kann, wenn es nicht wärmer als sechs Grad Celsius ist und es drei Tage hintereinander nicht regnet, berichtet Reglitzky. Diese Voraussetzungen seien Anfang des Jahres nicht erfüllt gewesen. Erst mit dem Einsatz eines speziellen "Dachbahn-Klebe-Roboters", der die Folien in einem Arbeitsschritt reinigte, vorwärmte und klebte, wurde das Problem gelöst.In den kommenden Wochen soll der Innenausbau erfolgen, zudem werden Sonnenkollektoren auf dem Dach installiert. Später als 1. April dürfe die Halle nicht fertig werden, betont Reglitzky. Bereits am 12. April soll das erste Boulderturnier im Neubau stattfinden. Die Außenanlagen und die Parkplätze sollen nach der Eröffnung fertiggestellt werden.