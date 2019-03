SCHWIMMEN: 19 Einzel- und drei Staffeltitel im Heidbergbad in Braunschweig geholt

Erfolgreiche Teilnahme für die Schwimmerinnen und Schwimmer aus dem Landkreis Harburg bei den norddeutschen Meisterschaften der Masters im Heidbergbad in Braunschweig. Insgesamt gingen 19 Einzel- und drei Staffeltitel an die LAndkreis-Masters. Dazu kamen zehn 10 Vizemeisterschaften und drei dritte Plätze.Aus den acht Landesverbänden Sachsen-Anhalt, Berlin, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachen waren Akteure aus 137 Vereinen und Startgemeinschaften mit exakt 565 Teilnehmern am Start, die 2052 Einzel- und 198 Staffelmeldungen abgegeben hatten. Der Landkreis Harburg war durch Aktive von der Startgemeinschaft Winsen-Stelle (SG Wiste), den Schwimm-Freunden (SF) Meckelfeld, dem Schwimm-Club (SC) Seevetal und Blau-Weiss Buchholz vertreten.Jeweils Platz eins sicherte sich Sandra Stuhr (SG Wiste) in der Altersklasse (AK) 50 über 50-, und 100-Meter-Brust, 50-Meter-Freistil, 200-Meter-Lagen und 100-Meter-Schmetterling. Vereinskameradin Jana Scharnberg (AK 50) kam auf insgesamt vier erste Plätze: 200-, 400- und 800-Meter-Freistil, sowie 200-Meter-Rücken. Martina Homeyer (AK55) wurde Erste über 200- und 400-Meter-Freistil, 100-Meter-Rücken, sowie 200- und 400-Meter-Lagen, und 200-Meter Rücken. Deike Homeyer (AK 25. SG Wiste) über 200-Meter-Brust. Ulrich-Utz Morche (AK 70) vom SC Seevetal siegte über 50-, 100- und 200-Meter-Brust. Stefanie Bertram (AK 45) von Blau-Weiss Buchholz über 400-Meter-Freistil.Vizemeistertitel holten Deike Homeyer (AK 25) über 50- und 100-Meter-Brust und über 200-Meter-Lagen), Sandra Stuhr über 50-Meter-Schmetterling, und 200-Meter-Brust, Jana Scharnberg über 100m Rücken, Manuela Krüger (AK 60) über 50- und 400-Meter-Freistil, Stefanie Bertram über 200-Meter-Freistil, und Leonie Bertram (AK 20) über 400-Freistil (beide BLW Buchholz), Nils Marquardt (AK25) und Lena Schultze (AK 30) beide über 200-Meter- Schmetterling, sowie Wolfgang Grabb (AK 60) über 100-Meter-Rücken (alle SF Meckelfeld), und Ulrich-Utz Morche über 1500m Freistil (SC Seevetal).Bronzeplatzierungen erreichten Stefan Weinreich (AK 55) über 100-Meter-Rücken und 50-Meter-Schmetterling (SC Seevetal), Mireille Clasen (AK 45) über 100-Meter-Rücken und Nils Marquardt (AK 20 ) über 200-Meter-Freistil (beide SF Meckelfeld). Die Staffeltitel holten sich die Schwimmerinnen der SG Wiste über 4x50-Meter-Lagen, über 4x50-Meter-Freistil und über 4x50-Meter-Brust in der Altersklasse 160 bis 199 Jahre. Mit guten Zeiten platzierten sich unter den ersten Zehn auch Thomas Clasen, Ulla Soltau, Lena Schultze und Nils Marquardt von den SF Meckelfeld, Mike George und von Blau-Weiß Buchholz, Stefan Weinreich, Fin Conje und Johanna Brügge vom SC Seevetal, und Anne Katrin Helmke von der SG Wiste.