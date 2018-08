Ausbildungsbeginn bei der Volksbank Lüneburger Heide

In der Einführungswoche lernten sich Auszubildende und Ausbilder zunächst einmal kennen. Außerdem mussten erste Aufgaben gemeinsam gelöst werden. Eine Schulung mit den Grundlagen der bankspeziellen Computeranwendungen gehörte zum Programm der ersten Tage. Zum Abschluss der Einführungswoche trafen sich alte und neue Auszubildende in zwangloser Runde zum Erfahrungsaustausch.In der zweiten Woche startete dann der Arbeitsalltag in einer Filiale – meist in Wohnortnähe. „Hier bekommen die Auszubildenden den ersten Einblick ins Tagesgeschäft einer der größten Volksbanken und werden von Anfang an in die täglichen Arbeiten eingebunden“, so Cord Hasselmann.