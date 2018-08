"Jetzt kommen die tollen Tage!" - Peter Hinze Junior regiert in Neu Wulmstorf

Auf ein leidenschaftliches Königsjahr!



Mit viel Leidenschaft geht der Schützenverein Neu Wulmstorf in das neue Schützenjahr - Peter Hinze Junior gewann das Schießen um die Königsscheibe und wurde mit dem Beinamen "der Leidenschaftliche" zum Schützenkönig proklamiert. An seiner Seite steht seine Königin Irmtraud Peter. Hinze ernannte Jürgen Prigge und Klaus Meier zu seinen Adjutanten."Endlich habe ich es geschafft", freute sich der 67. König, der vor kurzem seinen 60. Geburtstag feierte. Der Landwirt setzte sich mit 58 Ringen gegen 23 Mittbewerber um die Königswürde durch. Seit 1971 ist der neue König im Verein und bekleidete in den 47 Mitgliedsjahren einige Würden, wie Kinderkönig, Vogelkönig und Vizekönig. Zudem ist er aktiver Sportschütze und seit 22 Jahren Schießwart im Sportausschuss. Durch seine Ambitionen im Schützenverein, im Sport und im Beruf proklamierte der Vereinspräsident Hartmut Wiegers den neuen König als "Peter, der Leidenschaftliche". "Ich freue mich auf das Königsjahr mit meinen Adjutanten", sagte Hinze. "Jetzt kommen die tollen Tage, die ich mir schon immer gewünscht habe".Die weiteren Würdenträger: Vogelkönig Thomas Barghusen und sein Adjutant Lasse Wittkowsky, Beste Dame Victoria Prigge und ihre Adjutantin Ann-Katrin Hinze, Jungschützenkönig Jan Philipp Wolkenhauer und seine Adjutanten Karina Hinze und Frederik Hänlein, Bürgerpokal Carsten Röhl, Kinderkönig Nico Stengel, Kinderkönigin Marret Martens.