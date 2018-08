Generationswechsel in der Freien Gemeinde

Jonathan Blöcher neuer Pastor in Hanstedt.

Ein neues Gesicht in Hanstedt: Jonathan Blöcher (34) tritt in die Fußstapfen von Pastor Bernd Meyer, der nach 18 Jahren im Dienst der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) in den Ruhestand geht.Nach Abschluss seines Theologie-Studiums war Blöcher in den vergangenen acht Jahren Pastor bei der FeG Weilburg in Hessen. Dort sind auch seine drei Töchter geboren. Seit Ende Juni wohnt er nun mit seiner fünfköpfigen Familie in Hanstedt. Nach einem Monat Elternzeit zum Einleben begann jetzt der Gemeindedienst. In seiner Freizeit fährt der neue Pastor gern Fahrrad. "Das ist hier in der Region deutlich einfacher ist als in Hessen", sagt Blöcher. Außerdem liest er gern Bücher.Zur offiziellen Einführung von Pastor Blöcher lädt die FeG Hanstedt alle Interessenten für kommenden Sonntag, 26. August, ab 10 Uhr zu einem festlichen Gottesdienst ins Gemeindezentrum an der Harburger Straße. Die Predigt hält Pastor Reinhard Spincke, der Gemeindeleiter der Freien evangelischen Gemeinde in Norddeutschland. Im Anschluss an den Gottesdienst wird es einen kleinen Imbiss und Zeit zur Begegnung geben.