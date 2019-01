Gleich zwei Ehrungen für Elstorfer Trainer

Große Freude beim TSV Elstorf: Mit Danny Johannson und Finn-Lasse Reichling wurden jetzt gleich zwei Trainer des Vereins von Manfred Marquardt vom Niedersächsischen Fußballverband für ihr Engagement geehrt.Danny Johannson wurde für den, von ihm ins Leben gerufenen Fußballkindergarten ausgezeichnet. Seit 2011 betreut er wöchentlich eine Gruppe von durchschnittlich zwölf Kindern im Alter zwischen drei und fünf Jahren, die Interesse am Fußballspielen haben. Dank seiner hervorragenden Arbeit dort gelingt es Danny Johannsen schon seit Jahren, seine "Kindergarten-Kinder" für Fußball zu begeistern.Eine weitere Ehrung, der DFB Ehrenamtspreis "Junge Fußballhelden", ging ebenfalls nach Elstorf. Der Preis richtet sich an junge Ehrenamtliche. Hier wurde Finn-Lasse Reichling (18) ausgezeichnet. Finn-Lasse Reichling betreut gemeinsam mit seinem Trainer-Kollegen Marco Brommer seit 2012 den 2005/2006 Jahrgang des TSV. Besonders liegt es Finn-Lasse Reichling am Herzen, nicht so fußballerisch begabte Kinder in die Mannschaft zu integrieren, was ihm bisher mit großem Erfolg gelungen sei.Besonders freute alle Verantwortlichen, das dass Trainerduo dazu noch mit seinen Junges die Herbstmeisterschaft holte.Für diesen Einsatz gab es für Finn-Lasse Reichling ein besonderes Dankeschön: Der 18-Jährige wind im kommenden Jahr eine fünftägige Bildungsreise nach Barcelona antreten. Neben Training im Jugendausbilungscamp des FC Barcelona steht auch ein Heimspiel besuch im garndiosen Stadion "Camp Nou" auf dem Programm.