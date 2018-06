Tennistag in Hollenstedt - rund 400 Schüler waren dabei

Ganz im Zeichen des Tennis' stand jetzt der Unterricht an der Glockenbergschule und der Estetalschule in Hollenstedt. Auf dem Parkplatz vor der Max-Schmeling-Halle fand ein großes Street-Tennis-Turnier statt. Organisator war der Tennisverband Niedersachsen-Bremen (TNB), unterstützt durch die Tennisjugend des TuS Jahn Hollenstedt.Auf dem öffentlichen Parkplatz sowie auf dem Beachfeld und Sportplatz kämpften knapp 400 Kinder aus 18 Klassen auf zwölf Street-Tennis-Feldern um den Einzug in die nächste Runde eines großen Turniers. Doch auch wer ausgeschieden war, konnte noch viel erleben: Ob Tri-Tennisanlage, Aufschlagmessgerät oder Becherstapel-Parcours - es gab viel Action. Das Beste: An jeder Station gab es einen Stempel. Wer genug Stempel gesammelt hatte, erhielt am Stand des TNB eine kleine Überraschung.Zusätzlich gab es noch einen Mal-Wettbewerb vom TNB sowie ein Gewinnspiel des TuS Jahn Hollenstedt. Auch das bunte Rahmenprogramm konnte sich sehen lassen: Ein Friseur bot "Zöpfeflechten", eine Fahrschule zeigte mittels Rauschbrillen, wie gefährlich es ist, betrunken Auto zu fahren. Außerdem konnten Stirn- und Armbänder gebastelt werden.Als Ehrengast war Hollenstedts Bürgermeister Jürgen Böhme (CDU) zu Gast.Der Tennisverband Niedersachsen/Bremen und der TuS Jahn Hollenstedt bedanken sich bei allen Sponsoren, die die Durchführung der Veranstaltung durch ihr Engagement möglich gemacht haben.