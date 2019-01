LeA sagt Danke für 10.000 Euro

Die Haspa in Neu Wulmstorf spendete jetzt 10.000 Euro an die „Integrative Lebens- und Arbeitsgemeinschaft LeA e.V.“ Der Betrag wird zur Verfügung gestellt aus dem Ertrag des Haspa LotterieSparens. Darüber freuten sich bei der Spendenübergabe (Foto, v. li.): Sandra Fuchs und Birgit Lühmann von LeA, Daniel Schulz (Filialleiter Haspa Neu Wulmstorf) und Björn Holtmann (LeA). „Das Haspa LotterieSparen ist ein schönes Beispiel dafür, wie man schon mit wenig Geld viel Gutes für Projekte vor der eigenen Haustür tun kann“, so Daniel Schulz. Foto: LeA e.V.