HSV-Fußballschule macht wieder Station in Welle

Trainingscamp in Welle: Trainiere wie ein Profi mit der HSV-Fußballschule.

Viele fußballverrückte Jungen und Mädchen jagen dem Ball nach, verbringen jede freie Minute auf dem Bolzplatz und geben alles für ihren Traum Fußballprofi zu werden. Ein Traum, den sich die HSV-Profis Fiete Arp und Jonas David erfüllt haben. Auf ihrem Weg in den Profikader haben die beiden Halt bei der HSV-Fußballschule gemacht und ihr Spiel unter der Leitung motivierter und gut ausgebildeter Trainer verbessert. Der Spaß am Fußball durfte dabei natürlich nicht zu kurz kommen.Wer in ihre Fußstapfen treten möchte und ebenfalls an seinem Spiel feilen möchte, der kann auch im kommenden Jahr wieder bei einem Camp der HSV-Fußballschule dabei sein.Alle fußballbegeisterten sechs bis 13-jährigen Jungen und Mädchen können sich für die Camps anmelden. Dabei sind alle gleichermaßen willkommen, ob guter Vereinsspieler oder Fußballanfänger. Jeder lernt bei den Camps etwas dazu. Die HSV-Fußballschule verbindet dabei professionelle Trainingseinheiten mit der Freude am Fußball. „Wir möchten dafür sorgen, dass sich die Teilnehmer bei uns wohlfühlen, sich fußballerisch verbessern und neue Freunde kennenlernen können“, betont Simon Köster, der Leiter der HSV-Fußballschule.Von Sonntag bis Mittwoch, 11. bis 14. August, macht die HSV-Fußballschule mit seinem Trainingscamp beim TV Welle Halt. Dabei wird täglich von 9.30 bis 15.30 Uhr trainiert. Zwischen den Trainingseinheiten können sich die Rautenkicker bei einem gemeinsamen Mittagessen stärken. Das Essen stamm übrigens aus der Küche von Willes Gasthof in Welle.Jeder Teilnehmer erhält neben einem Fußball und einem Pokal eine tolle HSV-Adidas Trainingsausrüstung bestehend aus kurzer Hose, Stutzen und Kurzarmtrikot mit eigenem Namen sowie einer Trinkflasche. Vier fußballintensive Tage im Zeichen der Raute kosten 162 Euro, HSV Kids-Club-Mitglieder bekommen fünf Euro Rabatt.Weitere Informationen und ein Online-Anmeldeformular gibt es unter www.hsv-fussballschule.de und telefonisch unter der Rufnummer 040 - 41551887.Lesen Sie auch: