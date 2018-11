Martin und Christina Brandt öffnen gemeinsam die Praxis für Schmerz- und Ergotherapie Nordheide.



"Mehr als 90 Prozent aller Schmerzen müssen nicht sein und können ohne Operation und ohne Medikamente beseitigt werden", das sagt Martin Brandt. Seit 1999 ist er Ergotherapeut im Bereich Pädiatrie und Neurologie, seit 2015 zusätzlich Schmerz- und Bewegungstherapeut nach "Liebscher & Bracht" und seit dem vergangenen Jahr anerkannter ergotherapeutischer Heilpraktiker. Gemeinsam mit seiner Frau Christina, die bereits seit 1996 als Ergotherapeutin im Bereich Pädiatrie (SI, Bobath für Kinder, lösungsorientierte Beratung) und Neurologie tätig ist, hat er sich jetzt einen Lebenstraum erfüllt. Am 1. November öffnete das Paar in Hanstedt seine eigene Praxis für Schmerz- und Ergotherapie. Zuletzt arbeiteten die beiden Gesundheits-Experten in einer Praxis in Holm-Seppensen."Ich bin davon überzeugt, dass uns die eigene Praxis die Möglichkeit gibt, unsere Patienten noch besser und vor allem effektiver zu behandeln", sagt Martin Brandt. Ihre Patienten - das sind Menschen, die unter ganz unterschiedlichen Schmerzen leiden. Rücken, Schulter oder Tennisarm betreut Martin Brandt ebenso wie Migräne. Auch Leute, die unter Arthrose leiden oder einen Bandscheibenvorfall ohne eine Operation behandeln möchten, sind in der Praxis für Schmerz- und Ergotherapie richtig."Mir ist wichtig, dass die die Patienten wissen, dass sie mitarbeiten müssen", so Martin Brandt. Nur dann lassen sich Schmerzen langfristig kurieren. Das Mitarbeiten gilt übrigens auch für Eltern, deren Kinder in Ergotherapie-Behandlung bei Christina Brandt sind. "Die Eltern werden einbezogen", sagt sie. Außer in der Praxis behandelt sie bereits seit vielen Jahren Jungen und Mädchen in Kindergärten."Wir bieten in unserer Praxis den gesamten Umfang der ergotherapeutischen Leistungen im Bereich Neurologie, Pädiatrie, Orthopädie, Psychiatrie und Geriatrie an", so Martin Brandt. "Darüber hinaus bieten wir die Schmerztherapie nach Liebscher & Bracht und Handrehabilitation an." Alle Leistungen sind auch als Hausbesuche möglich."Auf diesem Weg möchten wir uns bedanken. Wir wurden sehr freundlich in Hanstedt begrüßt", so Martin und Christina Brandt.Martin Brandt schaut voraus. "Ich suche zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Ergotherapeuten, beziehungsweise eine Ergotherapeutin mit Erfahrung im Bereich Neurologie", sagt Brandt. Der neue Mitarbeiter soll sowohl in der Praxis zum Einsatz kommen, als auch Hausbesuche übernehmen. Interessenten können sich direkt an Brandt wenden. Er ist unter der Nummer 04184 - 6809800 zu erreichen.Praxis für Schmerz- und Ergotherapie NordheideBei der Kirche 2621271 HanstedtTelefon:04184 - 6809800E-Mail:martin@schmerztherapie-nordheide.deInternet:www.schmerztherapie-nordheide.de undwww.ergotherapie-nordheide.deTermine gibt es nur nach Vereinbarung. Am besten rufen Patienten an und hinterlassen eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Alternativ bittet Martin Brandt darum, eine E-Mail zu schreiben.