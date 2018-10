Der Vandalismus auf der Skateranlage (Emsener Straße 67) in Nenndorf geht weiter: Seit dem 21. September werden auf der Anlage immer wieder Zaunelemente beschädigt, abgeschraubt und in der Umgebung abgelegt.Zuletzt hatten die unbekannten Täter in ihrer Zerstörungswut eine Halfpipe schwer beschädigt (das WOCHENBLATT berichtete). Jetzt haben sich die Täter erneut am Zaun zu schaffen gemacht (Foto).Die Gemeinde Rosengarten bittet um Hinweise zur Tat oder zu den Tätern. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich unter Tel. 04108-43330.