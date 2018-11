Sängerbund Heideblume zeichnete treue Mitglieder aus

Die Ehrung langjähriger aktiver und passiver Chormitglieder stand auf der Tagesordnung bei der jüngsten Delegiertenversammlung des landkreisweit aktiven Sängerbundes Heideblume. 40 Delegierte waren der Einladung nach Tangendorf gefolgt.Heideblume-Vorsitzender Bernhard Rieckmann ehrte Henning Petersen vom Männergesangverein Liederkranz Wulfsen für 50 Jahre aktiven Chorgesang, Alfred Evers-Fischer (Gemischter Chor des MTV Pattensen, 40 Jahre Chorgesang) sowie Ursula Schröder und Erika Lütge (Singkreis Auetal, 25 Jahre Chorgesang bzw. 25 Jahre förderndes Mitglied). Alle Geehrten erhielten Ehrenzeichen des Chorverbandes Niedersachsen-Bremen.Im Bericht des Vorstandes blickte Bernhard Rieckmann zurück auf die Aktivitäten des Sängerbundes im abgelaufenen Sänger-Jahr. Dabei hob er das Chorkonzert in der Winsener Stadthalle hervor mit den sehr gut angekommenen Auftritten des Gastchores Sängerlust aus Fleestedt und des Vierhöfener Geschwister-Trios "Die Drei". Die Resonanz auf das Konzert sei sehr positiv gewesen, nur die Dauer von etwa drei Stunden hätten manche Besucher als zu lang empfunden.Bei den Wahlen wurde unter anderem Bernhard Rieckmann für drei Jahre in seinem Amt bestätigt.Das traditionelle Konzert der Heideblumen-Chöre wird am 26. Mai in der Winsener Stadthalle statt. Von Seiten einiger Chöre wurde berichtet, dass bei ihnen in absehbarer Zeit aus Altersgründen ein aktiver Chorgesang nicht mehr möglich sein wird. Dies wurde allgemein bedauert.